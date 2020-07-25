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نائب في البرلمان اللبناني يعلن إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

نائب في البرلمان اللبناني يعلن إصابته بكورونا
Reuters
البرلمان اللبناني
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أعلن نائب في البرلمان اللبناني، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، في وقت وصل عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان إلى 2527.

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وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النيابي، النائب جورج عقيص عبر تويتر إنه بعدما علم بأن هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، الذي التقاه بشكل متكرر، مصاب بفيروس كورونا، قام مساء أمس بإجراء اختبار كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

وأكد عقيص أن "إصابته خفيفة ومن دون أي عوارض حتى الآن"، مشيرا إلى أنه سيحجر نفسه لمدة يومين كاملين على أن يعاود الفحص يوم الاثنين المقبل".

وأضاف "حرصا مني على سلامة كل من اختلطت معهم أو التقيتهم هذا الأسبوع من زملاء وأصدقاء وأنسباء، أدعو الجميع إلى أخذ العلم بحالتي وإجراء ما يلزم للتأكد من سلامتهم".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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