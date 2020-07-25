بن راشد يأمر بالإفراج عن 203 سجناء في دبي بمناسبة عيد الأضحى

أمر نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، بالإفراج عن 203 من نزلاء من المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن "أمر الإفراج، يأتي في إطار حرص بن راشد على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم، وذلك سعيا لفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع".



وأكد الحميدان أن النيابة العامة ستتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي للإفراج عن المشمولين بالعفو لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.

المصدر: البيان