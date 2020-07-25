وزارة الداخلية المغربية تفرض عقوبات على مخالفي وضع الكمامة

أكدت وزارة الداخلية المغربية صباح اليوم السبت على أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة في هذا الاتجاه تستوجب العقوبة.

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وأفادت الوزارة بأنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صحة وسلامة المواطنين وبغية تفعيل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطويق انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط، تؤكد السلطات أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم".

وأكدت الوزارة أن "كل مخالف لوضع الكمامة يتعرض لعقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وشددت السلطات على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 18,834 حالة، بينها 299 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 16,100 حالة شفاء.

المصدر: هيسبريس