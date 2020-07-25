رئيس وزراء العراق يستقبل عائلة صحفي مختطف

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر مارس الماضي.

وأكد االكاظمي أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف، حيث باتت هذه الجرائم تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق"، مبينا أن "الحكومة لن تدخر جهداً في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم إلى العدالة".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "الحكومة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم".

من جهتها أعربت عائلة الصحفي توفيق التميمي، عن شكرها لرئيس الوزراء العراقي، لاهتمامه بمتابعة هذا الملف، "وبما يعكس حرصه على حماية حرية الرأي وأصحاب الكلمة الحرة".

المصدر: RT