كورونا في فلسطين.. انخفاض لافت في عدد الإصابات الجديدة

أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 537 في الإحصائية السابقة، إضافة إلى تسجيل 627 حالة شفاء جديدة.

وتم رصد معظم الإصابات الجديدة (220 حالة) في محافظة القدس، بينها 170 في المدينة نفسها، لتصبح حصة القدس نحو 30% من مجمل الإصابات في البلاد، فيما سجلت محافظة الخليل، أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، 64 إصابة، مقابل 106 أمس، في استمرار للمنحى التنازلي تزامنا مع ارتفاع نسبة التعافي.

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وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي المتعافين وصل إلى 4256 شخصا، ليتراجع عدد الحالات النشطة إلى 8464، ما يعني تعافي نحو 33,2% من المصابين.

وبلغت حصيلة الوفيات 74 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة في مدينة الخليل صباح اليوم، وهي تعود لمواطن 88 عاماً، وهو والد المواطن (54 عاما) الذي أعلن عن وفاته أمس.

ووفقا للوزارة، تبلغ نسبة الوفيات 0,6% من مجموع الإصابات المسجلة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، توقع المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، انخفاض حدة الاصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة، وخاصة في محافظة الخليل، موضحا أن مجمل الإصابات التي يتم اكتشافها في الخليل هي من نفس البؤر السابقة ولم تظهر بؤر جديدة.

المصدر: RT