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هكذا احتفل عراقيون بوصول محطة كهربائية لواحدة من أغنى المدن (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهر مقطع فيديو مجموعة من العراقيين وهم يحتلفون بوصول محطة توليد كهربائية صغيرة إلى منطقتهم التي تُعاني من انقطاع دائم للطاقة الكهربائية.

وظهرت مجموعة شبابية من أصحاب البشرة السمراء في محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط، وهم يدقون الطبول محتفلين بوصول المحطة الكهربائية.

وتُعاني البصرة، أقصى جنوب العراق، من شبه انعدام للخدمات، خاصة الكهرباء، في وقت تصل درجات الحرارة فيها إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
والبصرة هي أغنى محافظة عراقية بالنفط، حيث تغذي نحو 90% من موازنة الحكومة العراقية.

المصدر: RT

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