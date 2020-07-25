أول ظهور لـ"حسن نصر الله" وهو يرتدي كمامة ويتحدث عن وباء كورونا

تناقل نشطاء ووسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرتديا كمامة ويتحدث فيه عن وباء كورونا.

وقال نصر الله في مقطع الفيديو المنشور: "بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة".

بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة pic.twitter.com/Hl3dtm8Grd — @alahdnews (@alahdnews2) July 24, 2020

التزاما بإجراءات الوقاية وحفاظا على السلامة الشخصية والعامة رسالة السيد للبنانيين#عصحة_السلامة#موقع_العهد_الاخباريpic.twitter.com/9fgsZ0NTfC — @alahdnews (@alahdnews2) July 25, 2020

المصدر: وكالات