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أول ظهور لـ"حسن نصر الله" وهو يرتدي كمامة ويتحدث عن وباء كورونا

أخبار العالم العربي

أول ظهور لـ
Reuters
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تناقل نشطاء ووسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرتديا كمامة ويتحدث فيه عن وباء كورونا.

وقال نصر الله في مقطع الفيديو المنشور: "بالصبر والمقاومة والتحمل والثقة بالله والتوكل على الله والدعاء والتوسل والعمل والاجراءات واتباع العقل والعلم والضوابط.. ننتصر في هذه المعركة". 

المصدر: وكالات

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