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لسرعة استجابته.. ولي عهد الكويت يتوجه بالشكر إلى ترامب

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لسرعة استجابته.. ولي عهد الكويت يتوجه بالشكر إلى ترامب
Reuters
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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بعث ولي العهد الكويتي، نواف الأحمد الصباح، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي أعرب فيها عن الامتنان لسرعة استجابته بإرسال طائرة خاصة لنقل أمير البلاد للولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

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وقال نائب الأمير في الرسالة إنه "يتقدم باسمه وباسم الشعب والحكومة الكويتية بأسمى آيات الشكر والامتنان على سرعة استجابته بإصدار تعليماته بإرسال طائرة تابعة للقوة الجوية الأمريكية لنقل الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج"، لافتا إلى أن هذه البادرة الكريمة، التي كان صداها وأثرها كبير لدى الشعب الكويتي، "تمثل تجسيدا لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين".

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".

وذكر الديوان الأميري في وقت سابق أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما، والذي يحكم في بلاده منذ العام 2006، غادر أراضي الكويت فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

ويأتي ذلك، بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع، يوم الأحد الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، من دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

المصدر: الراي

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