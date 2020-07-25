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أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء

أخبار العالم العربي

أوكرانيا تبدي اهتماما بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء
Reuters POOL New
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام أوكرانيا بالتعاون مع مصر في مجال الفضاء.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس الأوكراني، صدر يوم الجمعة، أن زيلينسكي أكد خلال المكالمة، أن "أوكرانيا تهتم بالتعاون على اتجاهات مثل صناعة وإدارة الأقمار الصناعية وتحديث القاعدة الأرضية لإدارة التحليقات والأجهزة لاختبار المركبات الفضائية وتدريب الخبراء المصريين".

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وأعرب زيلينسكي عن قناعته بأن لدى الدولتين "قدرات كبيرة على استخدام الفضاء الكوني للأغراض السلمية".

وحسب بيان الرئاسة الأوكرانية، بحث الجانبان التعاون التجاري – الاقتصادي بين البلدين، والإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما دعا زيلينسكي السيسي لزيارة أوكرانيا، ووجه الرئيس المصري إلى نظيره الأوكراني دعوة مماثلة.

المصدر: نوفوستي

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