صحيفة: وزير الداخلية الكويتي يسحب رجل أمن من وفد الأمير في أمريكا

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر أمني قوله، إن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أمر بإعادة أحد رجال الأمن من الوفد الأمني المرافق لأمير الدولة في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الوزير الصالح أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة يوم الخميس 23 يوليو الجاري لاستكمال العلاج.

وأكد الديوان الأميري في بيان له يوم الجمعة، أن أمير البلاد "بحالة صحية مستقرة".

المصدر: القبس