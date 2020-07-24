المسماري معلقا على فيديو لنقل مسلحين إلى ليبيا: العالم يتفرج وتركيا تتمدد (فيديو)

نشر الناطق الرسمي باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، مساء يوم الجمعة، مقطع فيديو قال إنه يوثق توجه دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأضاف أحمد المسماري أن تركيا تنقل دفعات جديدة من "المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار"، مشيرا إلى أنها على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.

وأفاد بأن ما تقوم به أنقرة "خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

وذكر في تدوينة على "فيسبوك" أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدرات وثروات الشعب اللييبي.

وختم الناطق الرسمي باسم "الجيش الليبي" تدوينته قائلا: "العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد".

المصدر: RT