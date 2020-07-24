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مصر.. الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية

أخبار العالم العربي

مصر.. الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية
Reuters
القاهرة
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حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، يوم الجمعة، من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية.

وحذر دير القديسة دميانة بالبراري، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال هاتفبا بالفتيات القبطيات، منهم امراة تدّعي أنها راهبة بالدير وأن اسمها الراهبة "أغابي".

وأضاف أن بصحبتها شخص أخر قدم نفسه على أنه الراهب "ميخائيل".

وأشار دير القديسة دميانة بالبراري إلى أن الشخصين يحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير في تحذيره أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، داعيا جميع أبناء الكنيسة لتوخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب المتلوية التي تنطوى على الاحتيال والخداع.

مصر.. الكنيسة تحذر من رهبان وراهبات مزيفين يستدرجون الفتيات بمكالمات هاتفية

المصدر: "اليوم السابع"

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