مصر.. السيسي يبحث مع زيلينسكي الملف الليبي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا خلاله عددا من الملفات أبرزها الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السيسي تقدير مصر للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، "لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية"، فضلا عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT