إصابة رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية بكورونا

أعلنت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، اليوم الجمعة، إصابة رئيسها عبد الرزاق مقري بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للحركة على "فيسبوك" بأنها "تطمئن الجميع بأن حالته مستقرة وأنه يتابع العلاج في حجره الصحي، سائلين الله له ولأهله وللجميع العافية والشفاء العاجل."

و"حركة مجتمع السلم" حزب سياسي كبير في الجزائر، شكل في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية يناير 2012 مع حزبي "التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة التحرير الوطني" ما كان يسمى بـ"التحالف الرئاسي".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء تفشي العدوى.

المصدر: RT