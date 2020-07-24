 
مباشر

رئيس الوزراء الإثيوبي السابق: تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة تغلب على المظالم ضد الشعب الإثيوبي

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الإثيوبي السابق: تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة تغلب على المظالم ضد الشعب الإثيوبي
رئيس وزراء إثيوبيا السابق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odx8

قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلى مريام ديسالين، إن تحقيق تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة يعد تغلبا على ما وصفه بالمظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل.

إقرأ المزيد
مصر.. الحكومة تعلن تغليظ عقوبة إسراف المياه
مصر.. الحكومة تعلن تغليظ عقوبة إسراف المياه

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فقد أشار مريام إلى أن الانتصار الذي حققته إثيوبيا في مشروع سد النهضة هو "نتيجة لجهودها الدبلوماسية المحملة بالحكمة والود".

وأكد رئيس الوزراء السابق أن "الملء التاريخي الحالي للسد هو مكافأة منحت لإثيوبيا في مقابل مساعيها الدبلوماسية الطويلة الأمد التي تتميز بموقفها العادل والمعقول".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت انتهاء ملء المرحلة الأولى من سد النهضة خلال القمة الثلاثية التي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجاءت الخطوة بعد نحو حوالي أسبوع من نفي وزير الري الإثيوبي تصريحات له بشأن الشروع في الملء الأولى لسد النهضة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا