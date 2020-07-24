رئيس الوزراء الإثيوبي السابق: تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة تغلب على المظالم ضد الشعب الإثيوبي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلى مريام ديسالين، إن تحقيق تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة يعد تغلبا على ما وصفه بالمظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل.

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وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فقد أشار مريام إلى أن الانتصار الذي حققته إثيوبيا في مشروع سد النهضة هو "نتيجة لجهودها الدبلوماسية المحملة بالحكمة والود".

وأكد رئيس الوزراء السابق أن "الملء التاريخي الحالي للسد هو مكافأة منحت لإثيوبيا في مقابل مساعيها الدبلوماسية الطويلة الأمد التي تتميز بموقفها العادل والمعقول".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت انتهاء ملء المرحلة الأولى من سد النهضة خلال القمة الثلاثية التي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجاءت الخطوة بعد نحو حوالي أسبوع من نفي وزير الري الإثيوبي تصريحات له بشأن الشروع في الملء الأولى لسد النهضة.

المصدر: وكالات