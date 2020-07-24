مسؤول لبناني يكتشف إصابته بـ"كوفيد-19" خلال غداء مع وزير خارجية فرنسا

قال مسؤول لبناني كبير، اليوم الجمعة، إنه تلقى نبأ سيئا خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور لبنان.

وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة "أو تي في" التلفزيونية "فوجئت يوم أمس عندما كنت على طاولة الغداء مع الوزير لودريان باتصال من المستشفى يقولون إن فحص "كوفيد 19" الذي أجريته إيجابي".

وأضاف هادي الهاشم "بطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما علمت بالنتيجة الرسمية".

وأفاد مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني بأنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في البيت حتى يوم الاثنين قبل إجراء فحص جديد.

وصرح مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لوكالة "رويترز"، بأن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، ومدير الشؤون السياسية بالوزارة، خضعا لفحص كورونا بعد اكتشاف إصابة الهاشم، لكن النتيجة جاءت سلبية.

هذا، ولم يدل متحدث باسم وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بأي تعليق على الموضوع.

جدير بالذكر أن الوزير الفرنسي تناول الغداء يوم الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات اقتصادية في لبنان التي تمر بأزمة.

المصدر: رويترز