الكنيسة المصرية تعلق على إرسال قوات إلى ليبيا

وصف بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية البابا تواضروس الثاني، بيان مجلس النواب المصري حول إرسال عناصر من القوات المسلحة للخارج، بأنه "يعبر عن الشعب وصوت الشعب".

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وقال في بيان نشرته الكنيسة: "مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوت الشعب"، حيث "تضامنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع بيان مجلس النواب، حيث أصدر الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية، بالكنيسة القطبية الأرثوذكسية، بيانا لتأييد مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مساندة الشعب الليبي وكفاحه ضد المستعمر التركي".

وقال البيان: "أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه السيد الرئيس السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية وفى ذات الوقت يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين اللذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا، حفظ الله الوطن والسيد الرئيس السيسي وتحيا مصر".

المصدر: اليوم السابع