العراق يقدم مجموعة مقترحات للسعودية منها إلغاء رسوم الدخول لرجال الأعمال

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وكيلها الأقدم عبد الكريم هاشم، أقترح على نظيره السعودي عادل مرداد، إلغاء رسوم سمة الدخول بين البلدين لرجال الأعمال والمستثمرين.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "مصطفى التقى مرداد في العاصمة الرياض على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي، واستعرضا التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما في الآونة الأخيرة التي شهدت توقيع عدد من البرتوكولات بينهما في مختلف المجالات".

وطرح وكيل وزارة الخارجية العراقية، جملة من المقترحات لتطوير العلاقات بين البلدين، منها تيسير حركة المسافرين، وإلغاء رسوم سمات الدخول للمستثمرين ورجال الإعمال بين البلدين، والإفادة من التجارب السعودية الناجحة في مجالات عدة يحتاجها العراق لتطوير قدراته.

ووفقا للبيان، فإن "وكيل وزارة الخارجية السعودية عادل مرداد أعرب عن سعادته البالغة، وتقديره وامتنانه للرؤية الإيجابية التي استعرضها نظيره العراقي".

وقال مرداد، إن "ما طرحه الجانب العراقي من مقترحات ستكون محل نظر الجانب السعودي بجدية لاتخاذ قرارات إيجابية بصددها".

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على تهيئة اجتماع قريب للجنة المشاورات السياسية المنبثقة عن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية الموقعة بين وزارتي خارجية البلدين، بهدف تفعيل المقترحات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

المصدر: RT