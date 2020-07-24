خبير مصري لـRT: قد يصل خصم إثيوبيا من مياه النيل هذا العام إلى 10 مليار متر مكعب

قال أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، إن خصم إثيوبيا من مياه النيل لتعبئة سد النهضة قد يصل هذه السنة، إلى 10 مليار متر مكعب.

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وأضاف في تصريحات لـRT أن إثيوبيا خزنت 5 مليار متر مكعب في السد هذه السنة، غير أن هذه الكمية ستتبخر قبل يونيو وبداية موسم الأمطار من العام القادم، لأن منطقة بني شنجول التي شُيد فيها السد شديدة الحرارة صيفا وقليلة الأمطار، لذلك ستستمر إثيوبيا في تعويض ما يتبخر من هذه الكمية طوال موسم الأمطار الحالي وحتى نوفمبر وديسمبر، خصما من مياه مصر والسودان، لتحافظ على مستوى 5 مليارات متر مكعب بدون نقص.

ولفت إلى أنه بإضافة عوامل مثل التبخر والتسرب العميق من قاع البحيرة والرشح، فإن الخصم من مياه النيل هذا العام قد يصل إلى 10 مليارات متر مكعب.

وأشار إلى أن توليد الكهرباء من أول توربينين منخفضين في السد لن يبدأ قبل يوليو أو أغسطس من العام القادم، بعد أن تضاف 10 مليارات متر مكعب على الأقل، ليصل مخزون السد إلى 15 مليار متر مكعب صافي، فيمكنه توليد الكهرباء.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT