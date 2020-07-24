التحالف الدولي يستعد لتسليم مواقع جديدة للقوات العراقية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، أن التحالف الدولي سيسلم مواقع عسكرية جديدة للقوات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "التحالف الدولي لا يزال يدعم العراق في محاربة عصابات داعش، وأن هناك أكثر من 61 دولة تقوم بهذا الدعم".

ولفت إلى أن التحالف الدولي سيقوم في القريب العاجل بتسليم بعض المواقع التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والتحالف.

وأضاف الخفاجي أن "هناك جدولا زمنيا أعد بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لتسليم المعسكرات".

وأوضح أنه وفق هذا الجدول الزمني تم تسليم العديد من المعسكرات إلى قوات الأمن العراقية.

وأشار إلى أن التزاما لدى الحكومة والتحالف الدولي بموعد تسليم المواقع، مؤكدا وجود تنسيق عال في هذا الصدد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد تسلمت في وقت سابق، مقر مستشاري قوات التحالف الدولي الفرنسيين الذين كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد، كما تسلمت عددا من المعسكرات في القواعد ضمن اتفاق بين الجانبين.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويتواجد أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي على الأراضي العراقية يقدمون المشورة والتدريب للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم.

وكان البرلمان العراقي قد أصدر في الخامس من يناير الماضي قرارا يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية الرسمية