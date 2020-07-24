الوليد بن طلال يغرد معلقا على خضوع الملك سلمان لعملية جراحية

علق الملياردير ورجل الأعمال السعودي المشهور، الأمير الوليد بن طلال، على نجاح عملية استئصال المرارة التي خضع لها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر بن طلال على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة تجمعه مع الملك سلمان، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "الحمد لله على سلامة والد الأمة".

الحمد لله على سلامة والد الأمة 🇸🇦@KingSalmanpic.twitter.com/iKrRUmC4O0 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 23, 2020

وأعلنت الرياض، أمس الخميس، أن الملك سلمان خضع لعملية جراحية "ناجحة" بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وذكرت وكالة "واس" الرسمية أن العاهل السعودي سيمضي "بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم 20 يوليو، دخول الملك سلمان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات على خلفية وجود التهاب في المرارة.

جدير بالذكر أن الملك سلمان أصدر يوم 4 نوفمبر 2017 أمرا بتوقيف الوليد بن طلال، الذي كان من بين نحو 300 أمير ومسؤول ورجل أعمال بارزين شملتهم حملة واسعة لمكافحة الفساد، اعتبرت أنها أطلقت بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتم احتجاز الملياردير المشهور مع عدد من الشخصيات البارزة الأخرى في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض لحوالي 3 أشهر مع الإفراج عنهم وباقي المحتجزين لاحقا بعد تسوية أوضاعهم مقابل تعويضات مالية تم دفعها للحكومة.

المصدر: RT