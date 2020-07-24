تيار "المستقبل" برئاسة الحريري يؤجل مؤتمره العام بسبب كورونا

أعلن تيار "المستقبل" الذي يترأسه رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، تأجيل مؤتمره العام نظرا للارتفاع المتسارع في وتيرة الإصابات نتيجة تفشي جائحة كورونا على الأراضي اللبنانية.

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وقالت هيئة الإشراف على المؤتمر العام الثالث لتيار "المستقبل" برئاسة الدكتور أحمد فتفت إنه بناء على توصية "أطباء المستقبل" تم إرجاء المؤتمر العام، الذي كان مقررا عقده غدا السبت في بيروت، إلى موعد لاحق.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء جاء "حفاظا على صحة المدعوين إلى المؤتمر وعائلاتهم ومجتمعهم عموما".

وشهد لبنان تسارعا في الأسابيع الأخيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وسجل أمس أكثر من 160 إصابة خلال 24 ساعة، فيما حذر وزير الصحة من أن البلاد أمام "منعطف خطر" بسبب التفشي المجتمعي للفيروس وعدم التمكن من حصر مصدره.

المصدر: الوطنية للإعلام