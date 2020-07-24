العراق.. 2485 إصابة و90 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2485 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 18234 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 879399 نموذجاً".

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وأضاف: "كما سجلت الوزارة 1863 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2361 إصابة و80 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 71268 حالة، والإصابات 104711 إصابة، بينما بلغت الوفيات 4212.

المصدر: RT