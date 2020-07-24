نشطاء: قتلى وجرحى في انفجار ورشة تصنيع قذائف قرب الحدود السورية التركية

تناقل ناشطون أنباء عن مقتل امرأة و3 أطفال جراء انفجار ورشة تصنيع قذائف في ريف حلب الشمالي، بالقرب من الحدود السورية – التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية، إن 4 مواطنين في مخيم العرموطة، بمنطقة شمارين، قتلوا وهم 3 أطفال وسيدة، جراء انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ تابعة لفصيل الجبهة الشامية بريف حلب الشمالي عند الحدود السورية – التركية، حيث تقع الورشة على مقربة من المخيم، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانفجار، كما أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 9 جرحى على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء.

#شمارين

ارتفاع حصيلة شهداء تفجير مخيم العرموطة إلى 4 قتلى

أم و ثلاثة من أطفالهاhttps://t.co/TZtLZCExWapic.twitter.com/dCpyjXoae1 — VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 24, 2020

https://t.co/TZtLZCExWa

انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ قرب مخيم العرموطة بريف حلب pic.twitter.com/c3Jh6cnUyM — VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 23, 2020

المصدر: وكالات