نشطاء: قتلى وجرحى في انفجار ورشة تصنيع قذائف قرب الحدود السورية التركية
تناقل ناشطون أنباء عن مقتل امرأة و3 أطفال جراء انفجار ورشة تصنيع قذائف في ريف حلب الشمالي، بالقرب من الحدود السورية – التركية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية، إن 4 مواطنين في مخيم العرموطة، بمنطقة شمارين، قتلوا وهم 3 أطفال وسيدة، جراء انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ تابعة لفصيل الجبهة الشامية بريف حلب الشمالي عند الحدود السورية – التركية، حيث تقع الورشة على مقربة من المخيم، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانفجار، كما أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 9 جرحى على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء.
#شمارين— VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 24, 2020
ارتفاع حصيلة شهداء تفجير مخيم العرموطة إلى 4 قتلى
أم و ثلاثة من أطفالهاhttps://t.co/TZtLZCExWapic.twitter.com/dCpyjXoae1
https://t.co/TZtLZCExWa— VdC-NsY (@vdcnsyEnglish) July 23, 2020
انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ قرب مخيم العرموطة بريف حلب pic.twitter.com/c3Jh6cnUyM
المصدر: وكالات