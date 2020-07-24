فلسطين.. أكثر من 3.5 ألف حالة تعاف من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة تعاف من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابات، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم تعود الأولى لمواطنة 68 عاما من بيت عوا، والثانية لمواطن 54 عاما من مدينة الخليل، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا مضطردا، حيث سجلت المدينة 188 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 287 إصابة جديدة، ومحافظة الخليل 106 إصابات جديدة، ومحافظة رام الله والبيرة 27 إصابة، ومحافظة طولكرم 5 إصابات، ومحافظة بيت لحم 11 إصابة، ومحافظة جنين إصابة واحدة، ومحافظة نابلس 46 إصابة، ومحافظة أريحا 44 إصابة، ومحافظة قلقيلية 10 إصابات.

وبلغت نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين 29.2% ، ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما لا تزال 70.2% من الإصابات نشطة.

المصدر: وكالات