شلالات نياغرا الكندية تضاء بألوان العلم المصري (صور)

في سابقة، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياغرا المشهورة بألوان العلم المصري، أمس الخميس، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المصرية.

وأعطى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساء، في احتفالية خاصة حضرها السفير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات نياغرا العالمية، وممثلون عن مجلس مدينة نياغرا الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

المصدر: اليوم السابع