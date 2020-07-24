"الوطنية للنفط" في ليبيا تبحث مع وزير الطاقة الإماراتي ملف المنشآت النفطية في البلاد

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ملف إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا وسبل استئناف العمل بها.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على "فيسبوك"، يوم الخميس، إن صنع الله أكد على حياد المؤسسة والتزامها الثابت بالمصلحة الوطنية الليبية.

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وأفادت بأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية قد أعرب عن أمله في استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب وقت، وتجنب التصعيد العسكري في خليج سرت.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أعلنت يوم 10 يوليو رفع حالة "القوة القاهرة" عن كل صادرات النفط من البلاد، عقب إغلاق استمر 6 أشهر.

وأكدت المؤسسة، حينها، أن ناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

واستؤنفت صادرات النفط الليبية بتحميل ناقلة النفط "كريتي باستيون" من ميناء السدرة النفطي، إلا أن القوات المسلحة التابعة للمشير خليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى.

وردا على ذلك، أعادت المؤسسة الليبية يوم 12 يوليو فرض "القوة القاهرة" على كل صادرات النفط بعد إعلان "الجيش الوطني الليبي" استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط.

المصدر: RT