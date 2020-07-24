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البيت الأبيض: ترامب بحث مع ابن سلمان تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض: ترامب بحث مع ابن سلمان تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا
Reuters HANDOUT
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محاربة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد بعد الأزمة التي تسببت بها الجائحة.

وحسب بيان للبيت الأبيض، بحث ترامب في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي "إنعاش الاقتصادات العالمية" بعد الأزمة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والثنائية.

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وأكد الجانبان على "الشراكة الدفاعية القوية" بين الولايات المتحدة والسعودية.

وكانت وكالة "واس" الرسمية السعودية قد أفادت في وقت سابق بأن دونالد ترامب اتصل بولي العهد للاطمئنان على صحة والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: رويترز

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