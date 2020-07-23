السراج يبحث مع وزير الخارجية القطري في اسطنبول مستجدات الوضع الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، مساء الخميس في اسطنبول، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفير قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين، كما اتفقا على تفعيل علاقات التعاون في مجالات متعددة، حسب البيان.

ولم يكشف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أية تفاصيل عن زيارة السراج إلى تركيا ومدتها وجدول أعماله خلالها.

المصدر: RT