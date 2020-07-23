شاهد.. "رجل أمن" يتجول على ناقة في طريق سيارات بمكة المكرمة والسلطات تتدخل

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا أمنيا وهو يمتطي ناقة متجولا بها في أحد شوارع مكة المكرمة، في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات.

وتداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لقطات فيديو توثق رجلا يرتدي زيا أمني وهو يتجول في طريق سيارات بشوارع مكة المكرمة وسط اندهاش واسع من قبل المارة.

ومساء اليوم الخميس ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" أن قوات الأمن ألقت القبض على الشخص، وتم ضبطه بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولا إلى حي العزيزية.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلا نفسيا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانا حول الأمر.

عسكري يداوم على جمل من العتيبيه في مكه 😂😂😂😂😂😂😂

البنزين غااالي 😬 pic.twitter.com/relRwltLuL — S a m i A l t h o b i t i (@sami234salem) July 23, 2020

المصدر: "سبق" + "تويتر"