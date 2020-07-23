شاهد.. "رجل أمن" يتجول على ناقة في طريق سيارات بمكة المكرمة والسلطات تتدخل
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا أمنيا وهو يمتطي ناقة متجولا بها في أحد شوارع مكة المكرمة، في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات.
وتداول ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لقطات فيديو توثق رجلا يرتدي زيا أمني وهو يتجول في طريق سيارات بشوارع مكة المكرمة وسط اندهاش واسع من قبل المارة.
ومساء اليوم الخميس ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" أن قوات الأمن ألقت القبض على الشخص، وتم ضبطه بعدما امتطى الناقة من حي الزاهر وصولا إلى حي العزيزية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك الشخص قد يكون معتلا نفسيا، ومن المقرر أن تصدر شرطة المنطقة بيانا حول الأمر.
#مكة— ﮼رائد ﮼المعطاني (@_rsa22_) July 23, 2020
#التامينات_الاجتماعيه
عسكري على جمل في العتيبيه pic.twitter.com/wphjrcRsmg
عسكري يداوم على جمل من العتيبيه في مكه 😂😂😂😂😂😂😂— S a m i A l t h o b i t i (@sami234salem) July 23, 2020
البنزين غااالي 😬 pic.twitter.com/relRwltLuL
#نايف_حمدان— Battal (@Battal665544) July 23, 2020
عسكري ف مكه راكب جمل 🤔🙄 pic.twitter.com/rmSkmfGWLh
المصدر: "سبق" + "تويتر"