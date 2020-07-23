سوريا.. معظم الإصابات بكورونا تتركز في دمشق

تبقى العاصمة السورية دمشق صاحبة الرقم الأعلى في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبنسبة تزيد عن 53 في المئة من الحالات في البلاد.

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وتظهر إحصاءات أجرتها RT اعتمادا على البيانات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة، أن دمشق تتصدر المحافظات السورية بمعدل الإصابة بالفيروس إذ تم تسجيل 194 إصابة فيها، من أصل 365 إصابة ما زالت نشطة (تم استبعاد حالات الشفاء والوفيات حسب توزعها في كل محافظة)، وذلك حتى يوم أمس الأربعاء.

واعتمادا على خريطة توزع الإصابات التي كان أحدثها ما نشرته وزارة الصحة أمس، فإن محافظة ريف دمشق تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة إذ مازال فيها 73 إصابة نشطة، ثم حلب بـ 29 إصابة، فالقنيطرة بـ 23 إصابة، ثم اللاذقية بـ 17 إصابة، تليها حماة بعشر إصابات، فالسويداء بـ 7 إصابات، قدرها بـ 6 إصابات ثم حمص بخمس إصابات، وأخيراً طرطوس بإصابة واحدة.

وخلال الأسبوع الماضي لم يسجل في محافظات حلب، وحماة، ودرعا، وطرطوس أي تطور في الوباء، لا من حيث تسجيل إصابات جديدة ولا من حيث الوفيات أو الشفاء، بينما تركزت في دمشق معظم الإصابات أو حالات الشفاء أو الوفيات إذ تم تسجيل 48 إصابة فيها، مقابل شفاء 10 حالات ووفاة 5 حالات.

المصدر: RT