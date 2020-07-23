شركة في دبي تقدم للمسافرين خدمة اختبارات "كوفيد 19" في المنازل

مع السماح بعودة الطيران في الإمارات، عمدت شركة مقرها دبي إلى توفير خدمة إجراء اختبارات تحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنازل "كي تصبح تجربة السفر أكثر يسرا وأمانا".

وكانت شركة "دوبز" تقدم خدمة إنهاء إجراءات السفر في المنازل قبل جائحة كورونا، ولكن بعد أن أصبحت القواعد واللوائح التنظيمية الخاصة بإجراء الفحوص بين المتطلبات اللازمة للمسافرين، أدخلت الشركة خدمة الفحص في المنزل، بالإضافة إلى خدماتها العادية.

وتأسست دوبز عام 2016، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بالأمتعة المنزلية وخدمات تسليم بطاقات الصعود إلى الطائرة، علاوة على حزم وتغليف الأمتعة وتوصيلها، وكانت واحدة من شركات كثيرة تضررت بشدة من تعليق الرحلات الجوية لأنها تعتمد اعتمادا كليا على المسافرين.

وعاودت الشركة نشاطها مع استئناف الرحلات الجوية الذي فتح أمامها كذلك آفاقا جديدة مع جداول عمل يومية كاملة وحجوزات لا تتوقف.

وكانت الإمارات قد أعلنت في أوائل يوليو السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر مرة أخرى مع وضع لوائح تنظيمية متباينة حسب وجهات السفر.

كما بدأت الإمارة، وهي مركز السياحة والسفر في الإمارات والمنطقة، في استقبال السياح في السابع من يوليو.

وعلقت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد منذ 19 مارس للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

المصدر: رويترز