وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في لبنان تزامنا مع زيارة لودريان

نفذ عدد من اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت، "رفضا لسياسة فرنسا الداعمة لمنظومة الفساد في البلاد"، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المحتجين توجهوا برسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي، مفادها بأن"السلطة اللبنانية لن تقوم بأي إصلاحات خوفا على عروشها الطائفية".

وطلب المحتجون من الدولة الفرنسية عدم مساعدة الطبقة السياسية اللبنانية، لا عبر مؤتمر "سيدر" ولا غيره.

وكان لودريان قال في مؤتمر صحافي ظهر اليوم مع نظيره اللبناني، إن لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية، مؤكدا إصرار فرنسا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بهذه الظروف العصيبة.

ودعا لودريان إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية حتى يخرج لبنان من أزمته، وقال: "ساعدونا لنساعدكم هو شعار زيارتي إلى لبنان".

المصدر: LBCI