الكويت تعدل موعد حظر التجوال الجزئي من التاسعة مساء حتى الثالثة صباحا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح 6 ساعات فقط بدلا من 9 ساعات اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في بيان، على "تويتر"، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجرا.

وأضاف أنه سيتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء الإعلان على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، دون مزيد من التفاصيل.

قرر مجلس الوزراء الإنتقال الى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020#CGCKuwaitpic.twitter.com/HPO5Bl9mfd — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 23, 2020

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي كان مقررا أن تبدأ الثلاثاء 21 يوليو لكنها تأخرت أسبوعا، رفع الطاقة التشغيلية للمصالح الحكومية إلى 50 في المئة من عدد العاملين بها كحد أقصى، من ثلاثين بالمئة حاليا.

كما تتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو، خمس مراحل تمتد كل منها 3 أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو، وكانت المرحلة الثانية قد تأخرت تسعة أيام.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 61872 شخصا والوفيات 421، بينما بلغ عدد المتعافين 52247 حتى يوم الخميس.

المصدر: RT + وكالات