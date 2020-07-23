زوجة السيسي توجه رسالة للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو

وجهت انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة تهنئة إلى الشعب المصري في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952.

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وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي :فيسبوك": "نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل لحظة فارقة من لحظات تاريخ مصر، أضيفت إلى سجلات نضال الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن وطنه، وليعيش مرفوع الرأس وموفور الكرامة".

وتحتفل مصر في يوم 23 يوليو من كل عام بثورة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.

المصدر: RT