ترامب يتصل بابن سلمان للاطمئنان على صحة العاهل السعودي

اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بتلقي بن سلمان اتصالا هاتفيا من ترامب حيث اطمأن فيه على صحة الملك سلمان "متمنيا له الشفاء العاجل".

وطمأن سمو ولي العهد، حسب الوكالة، الرئيس الأمريكي على صحة العاهل السعودي، معربا عن شكره لترامب "على ما أبداه من مشاعر نبيلة".

كما تمت خلال الاتصال "مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأعلنت الرياض، في وقت سابق من اليوم، أن الملك سلمان خضع لعملية جراحية "ناجحة" بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وذكرت "واس" أن العاهل السعودي سيمضي "بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

المصدر: "واس"