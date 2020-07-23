الرئيس العراقي يعلن موقف بلاده من أزمة سد النهضة - فيديو

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، موقف بلاده من أزمة سد النهضة، مشددا على ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء العرب.

وذكر بيان رئاسي، أن "صالح استقبل السفير المصري في العراق علاء موسى، الذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للعراق بدوام التقدم والازدهار".

ووفقا للبيان، أكد الرئيس برهم صالح "دعم بلاده لمصر في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة، وبما يحفظ مصالح مصر وأمنها المائي".

وأشار الرئيس العراقي، إلى "متابعته لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية عن كثب وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام، مجددا موقف العراق الثابت بالوقوف مع أشقائه العرب في جميع القضايا المصيرية".

وأكد صالح على "ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء الليبيين بما يضمن الاستقرار والسلام في ليبيا، ويجنب المنطقة ويلات حرب لا تحمد عقباها".

وحمل صالح السفير المصري تحياته إلى نظيره عبد الفتاح السيسي" متمنيا للشعب المصري الشقيق المزيد من التطور والرفاهية،.

من جهته أكد السفير المصري، حرص مصر على توطيد العلاقات مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون ليشمل المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، كما استعرض آخر المستجدات بشأن سد النهضة، وموقف القاهرة من التطورات في الساحة الليبية.

المصدر: RT