 
مباشر

القصاص من قاتل الطفل اليمني عبد الرحمن عطران

أخبار العالم العربي

القصاص من قاتل الطفل اليمني عبد الرحمن عطران
الطفل عبدالرحمن ووالده أكرم عطران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odm3

نفذت السلطات اليمنية في مدينة إب، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق عبد الله الديلمي، قاتل الطفل عبد الرحمن أكرم عطران.

وأعلن عن تنفيذ حكم الإعدام، أكرم عطران، والد الطفل القتيل، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأصدرت محكمة غرب إب، في نوفمبر عام 2018 حكمها باعدام الجاني رميا بالرصاص حتى الموت، بعد شهرين من وقوع الجريمة.

وتعود حيثيات الواقعة للسابع من سبتمبر عام 2018، حين تعرض الطفل عبد الرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني، ليفارق الحياة بعد يومين.

وجرى إطلاق النار بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم، بالخطأ، باتجاه الجاني أثناء لعبه مع أقرانه، ما استفز القاتل فأقدم على إطلاق النار عليه.

القصاص من قاتل الطفل اليمني عبد الرحمن عطران

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا