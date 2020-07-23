القصاص من قاتل الطفل اليمني عبد الرحمن عطران

نفذت السلطات اليمنية في مدينة إب، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق عبد الله الديلمي، قاتل الطفل عبد الرحمن أكرم عطران.

وأعلن عن تنفيذ حكم الإعدام، أكرم عطران، والد الطفل القتيل، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأصدرت محكمة غرب إب، في نوفمبر عام 2018 حكمها باعدام الجاني رميا بالرصاص حتى الموت، بعد شهرين من وقوع الجريمة.

وتعود حيثيات الواقعة للسابع من سبتمبر عام 2018، حين تعرض الطفل عبد الرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني، ليفارق الحياة بعد يومين.

وجرى إطلاق النار بسبب قيام الطفل بركل كرة القدم، بالخطأ، باتجاه الجاني أثناء لعبه مع أقرانه، ما استفز القاتل فأقدم على إطلاق النار عليه.

المصدر: وكالات