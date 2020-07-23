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الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة

أخبار العالم العربي

الملك سلمان أجرى عملية ناجحة لاستئصال المرارة
Reuters /FW1F/Raissa Kasolowsky
الملك سلمان بن عبد العزيز
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أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية "ناجحة" لاستئصال المرارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن: "خادم الحرمين الشريفين أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي."

وأكدت مصادر سعودية في وقت سابق أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض يوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وكانت ثلاثة مصادر سعودية أفادت في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن الملك بخير.

المصدر: وكالات

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