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سفير هولندا لدى ليبيا يتحدث عن 10000 مفقود في البلاد

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سفير هولندا لدى ليبيا يتحدث عن 10000 مفقود في البلاد
Reuters
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غرّد السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، قائلا إن حل قضية المفقودين في ليبيا المقدر عددهم بـ 10000 شخص، يتطلب "المساءلة" والكشف عن الحقيقة، "ووقف دورة أخرى من العنف والانتقام".

وأفاد السفير الهولندي في تغريدية بالخصوص، بأن مجموعة عمل برلين للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزارتي خارجية هولندا وسويسرا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقشت قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء تقدر بنحو 10000 شخص.

ولفت الدبلوماسي الهولندي إلى هذه القضية تتطلب المعالجة عن طريق المساءلة وكشف الحقائق لأصدقاء وعوائل المفقودين "ووقف دورة أخرى من العنف والانتقام".

ووجه سفير هولندا لدى ليبيا الشكر إلى أعضاء اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين "على إحاطاتهم القيّمة ورؤيتهم حول تفويضهم الفريد وخبرتهم السابقة في ليبيا، ونحن نتطلع إلى التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في المستقبل".

المصدر: تويتر

 

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