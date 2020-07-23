الدفاع الجزائرية تنفي صحة التصريحات المنسوبة لرئيس أركان الجيش حول الوضع في ليبيا

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، بشكل قطعي صحة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الأركان الجزائري، الفريق السهيد شنقريحة، حول الوضع في ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع أن رئيس الجمهورية، هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجزائر اتجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة.

وجاء في بيان تكذيبي لوزارة الدفاع الوطني، أن بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "تناقلت أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة، تنسب تصريحات مزعومة إلى الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي (الجزائري) حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا".

وأوضحت الوزارة أن "هذه المغالطات تهدف إلى زرع البلبلة وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت، الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، والذي أكد عليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي، والدعوة إلى حوار ليبي – ليبي بنّاء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق".

المصدر: النهار الجزائرية