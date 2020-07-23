بوتين يوجه رسالة إلى السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952.

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وجاء في الرسالة التي بعث مثلها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى نظيره المصري مصطفى مدبولي، التأكيد على قوة التعاون والتطور في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا ومصر، والتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتحتفل مصر في يوم 23 يوليو من كل عام بثورة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية واسقاط دستور 1923 في يناير 1953.

المصدر: السفارة الروسية بالقاهرة + RT