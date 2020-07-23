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لحظة نقل أمير الكويت إلى الطائرة الطبية المتجهة لأمريكا (فيديو)

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لحظة نقل أمير الكويت إلى الطائرة الطبية المتجهة لأمريكا (فيديو)
Reuters
صباح الأحمد الجابر الصباح
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تداول مغردون على "تويتر" فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى الولايات المتحدة.

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أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.

المصدر: وكالات

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