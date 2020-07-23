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مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين جراء تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية (فيديو)

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مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين جراء تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية (فيديو)
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قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قبل أنقرة.

وقال مصدر محلي في تصريح لـ RT، إن هناك خمسة قتلى وهذا العدد مرشح للارتفاع، وأن عدد الجرحى أكثر من 20 شخصا.

وأضاف مراسلنا أن التفجير وقع "بالقرب من المجلس المحلي التابع لتركيا".

من جهتها نقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن سيارة مفخخة من نوع "انتر" انفجرت عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب "باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات".

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك "المجموعات الإرهابية" ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين جراء تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية (فيديو)

مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين جراء تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية (فيديو)

المصدر: RT

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