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نشطاء يوثقون اعتداء وحشيا على كويتي في أحد الشوارع (فيديو)

أخبار العالم العربي

نشطاء يوثقون اعتداء وحشيا على كويتي في أحد الشوارع (فيديو)
اعتداء وحشي على كويتي في الشارع
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لاعتداء مجموعة من الأشخاص في الكويت على شاب في الشارع بطريقة وحشية.

وذكر النشطاء أن الاعتداء حصل في منطقة حولي، أو النقره سابقا. ويظهر الفيديو تجمع مجموعة من الأشخاص حول الشاب الكويتي وإبراحه ضربا، بينما كان بعض المارة يحاولون الفصل بينهم.

وأثار ذلك غضبا كبيرا في الكويت، وطالب نشطاء السلطات بسرعة القبض على الجناة وكشف سبب الاعتداء، خاصة أنه تم تصوير اللوحات المعدنية لسيارة المعتدين بوضوح، ما يجعل الوصول إلى الجناة سهلا.

وتمكن الشاب من التوجه إلى مستشفى العدان بعد هروب المتهمين، وأجريت له هناك عملية جراحية، كما سجلت القضية في مخفر النقرة كجناية.

المصدر: وكالات

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