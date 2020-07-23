نشطاء يوثقون اعتداء وحشيا على كويتي في أحد الشوارع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لاعتداء مجموعة من الأشخاص في الكويت على شاب في الشارع بطريقة وحشية.

وذكر النشطاء أن الاعتداء حصل في منطقة حولي، أو النقره سابقا. ويظهر الفيديو تجمع مجموعة من الأشخاص حول الشاب الكويتي وإبراحه ضربا، بينما كان بعض المارة يحاولون الفصل بينهم.

هوشة بين شباب في محافظة حولي وتحديدا بالقرب من مجمع النقرة الشمالي، وتم القبض عليهم من قبل رجال الأمن وتم تسجيل قضايا بحق المتهاوشين! pic.twitter.com/yZE5rW5J0U — The Gulf Portal News (@TheGulfPortal) July 21, 2020

وأثار ذلك غضبا كبيرا في الكويت، وطالب نشطاء السلطات بسرعة القبض على الجناة وكشف سبب الاعتداء، خاصة أنه تم تصوير اللوحات المعدنية لسيارة المعتدين بوضوح، ما يجعل الوصول إلى الجناة سهلا.

وتمكن الشاب من التوجه إلى مستشفى العدان بعد هروب المتهمين، وأجريت له هناك عملية جراحية، كما سجلت القضية في مخفر النقرة كجناية.

منقول ⁉️‼️

هل هذا في الكويت ⁉️‼️

تعرض مواطن كويتي م 1991 يوم الامس للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين في منطقه حولي ( النقره سابقا)‼️

الله المستعان ويحفظ الكويت واهلها@CGCKuwait@Moi_kuw@KuwaitiCMpic.twitter.com/x1tHbTnjHy — نرمين الحوطي🇰🇼 (@Ice_dream_1988) July 21, 2020

المصدر: وكالات