وزير الري المصري الأسبق: مصر والسودان حققتا نصرا كبيرا في مفاوضات الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن مصر و السودان حققتا انتصارا كبيرا خلال اجتماعات الاتحاد الإفريقي، حول مفاوضات سد النهضة، باستجابة الاتحاد لمطالب القاهرة والخرطوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن "المطالب تضمنت أن تكون المفاوضات مرتبطة بسد النهضة وتوليد الكهرباء وقواعد الملء والتشغيل، إلى جانب بند لفض المنازعات وتطبيق القانون الدولي فيها، وهو ما تم الاتفاق عليه في مكتب الاتحاد الإفريقي أمس، وهذا نصر كبير جدا لمصر والسودان".

وأضاف: "لو احترمت إثيوبيا تعهداتها للاتحاد الإفريقي، فقد تنتهي جهود الاتحاد خلال أسبوعين، حول قواعد الملء والتشغيل وفض المنازعات، ولكن تصرفات إثيوبيا تكشف أنها غير مستعدة لمثل هذه المفاوضات، وتصريحاتها مازالت عدائية ومستفزة".

ناصر حاتم - القاهرة