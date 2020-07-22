تونس.. قتل أكثر من 20 كلبا بوحشية في ملجأ للكلاب السائبة (فيديو)

قالت وسائل إعلام تونسية، يوم الأربعاء، إن مجهولين تعمدوا قتل أكثر من 20 كلبا بوحشية والتنكيل بجثثها في ملجأ مخصص للكلاب السائبة في جربة، جنوب شرق تونس.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأن من بين الكلاب أنثى كانت بصدد إرضاع صغارها.

واستنكر صاحبا الملجأ، وهو ليبي رفقة زوجته الأجنبية تحمل الجنسية الإيطالية، هذه الفعلة الشنيعة، علما أنهما أعلما السلطات الأمنية بالاعتداء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشهدا مريعا للكلاب وهي ملقاة على الأرض.

المصدر: وسائل إعلام تونسية