المسماري: قواتنا الجوية رفعت كفاءة مقاتلاتها وقواتنا البرية جاهزة

قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن "قواتنا الجوية رفعت كفاءة مقاتلاتها، وقواتنا البرية جاهزة".

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، إلى أنه "نؤمن بأن الحل بأيدي الليبيين وسيكون سريعا، والجميع سيقدم التنازلات، الحل العسكري يجب أن يبقى على الطاولة لأن هناك ميليشيات لا تحترم القانون وتحمل أفكارا خطيرة".

وأضاف: "المعركة خيارا أساسيا ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون، وأن الجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن".

وتابع: "عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية".

وشدد المسماري على أن "قواتنا الجوية والبرية في جهوزية تامة للمعركة وقادرة على ضرب أي هدف في ليبيا".

ناصر حاتم - الملف الليبي