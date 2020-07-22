الإعدام لـ3 أشخاص في مصر بتهمة قتل اثنين من الشرطة أمام كنيسة

قضت محكمة المنيا في مصر بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة أمام كنيسة عام 2015.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من عام 2015، حينما "أقدم المتهمون الثلاثة، على قتل مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجني عليه، كما قتلوا كذلك أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي. واستخدم الجناة، في تنفيذ الجريمة، سلاحا ناريا ودراجتين ناريتين".

وكانت النيابة المصرية، قد وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولي زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة.

ناصر حاتم – القاهرة