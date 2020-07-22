السودان يعين 18 محافظا من المدنيين في إطار الانتقال الديمقراطي

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية عينت 18 محافظا من المدنيين في خطوة رئيسية في إطار الانتقال الديمقراطي.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة المدنية، التي تحكم بالاشتراك مع الجيش، تعمل لعلاج أخطاء في الميزان التجاري".

وأشار رئيس الوزراء السوداني، مطلع الشهر الحالي، إلى إنه اتخذ قرارا بتعديل وزاري، بعد تقييم شامل ودقيق، وسعيا نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات المتسارعة.

وقال: "الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخطى موحدة نحو أفضل السبل لتحقيقها وإنزالها على أرض الواقع من أجل تنفيذ شعار الثورة الباسل: حرية، سلام وعدالة".

وأشار، إلى أن التعديل الوزاري يأتي اليوم استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

المصدر: "رويترز"